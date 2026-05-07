Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年5月7日は、快適なつけ心地と高音質を両立させた、UGREEN（ユーグリーン）のオープンイヤー型イヤホン「FitBuds WS213」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN FitBuds Bluetooth 6.0 ワイヤレ