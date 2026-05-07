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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月7日は、快適なつけ心地と高音質を両立させた、UGREEN（ユーグリーン）のオープンイヤー型イヤホン「FitBuds WS213」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN FitBuds Bluetooth 6.0 ワイヤレス オープンイヤー型イヤホン【 18mmチタニウム製ドライバー / 合計28時間再生 / 4マイクノイキャン技術 / IPX5防水】Hi-Fi音質 DNNノイキャン 2台デバイス同時接続 APPカスタム操作 急速充電対応 IMAX級低音体験 音漏れ抑制 耳を塞がない 5,990円 （クーポン利用で1,000円オフ） Amazonで見る PR PR

“耳を塞がない”のに迫力十分。UGREENのオープンイヤー型イヤホン「FitBuds WS213」がクーポン利用でお買い得！

“耳を塞がない快適さ”と“迫力サウンド”を両立したいなら、こちらに注目です。

UGREEN（ユーグリーン）の「FitBuds WS213」は、18mm大型ドライバー搭載のオープンイヤー型イヤホン。さらに、4つのマイクとDNNノイズキャンセリングによって通話性能にも力を入れた本アイテムが、クーポン利用で1,000円オフとお買い得です。

耳を塞がないオープンイヤー型を採用した完全ワイヤレスイヤホンは、音の軽さが気になることもあります。

しかし、本製品は18mm大型チタニウム製ドライバーを搭載し、IMAX級のサラウンド低音とクリアな中高域を両立。大口径ドライバーならではの音圧で、映画やライブ音源も臨場感たっぷりに楽しめます。

人間工学に基づいたデザインを採用。通話性能も抜かりなし

装着性にもかなり力が入っています。人間工学に基づいたデザインを採用しており、耳にやさしくフィット。長時間装着しても圧迫感を抑えやすく、つけ心地も軽快です。

通話性能も充実。4つのマイクに加えて、DNNノイズキャンセリング技術を搭載しているため、周囲の雑音を抑えながらクリアな音声通話を実現します。

UGREENの「FitBuds WS213」は、18mm大型ドライバーによる迫力サウンドと、耳を塞がないオープンイヤー設計を両立した新型イヤホン。さらに、4マイク＋DNNノイズキャンセリングによる高い通話性能も備えており、日常使いしやすいバランスの良さが魅力です。

UGREEN FitBuds Bluetooth 6.0 ワイヤレス オープンイヤー型イヤホン【 18mmチタニウム製ドライバー / 合計28時間再生 / 4マイクノイキャン技術 / IPX5防水】Hi-Fi音質 DNNノイキャン 2台デバイス同時接続 APPカスタム操作 急速充電対応 IMAX級低音体験 音漏れ抑制 耳を塞がない 5,990円 （クーポン利用で1,000円オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月7日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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