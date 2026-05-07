トヨタ自動車は7日、愛知県のToyota Technical Center Shimoyama現場公開およびLEXUS TZのワールドプレミアを実施した。新型「LEXUS TZ」を世界初公開し、電動ラグジュアリーSUVとして、新たなライフスタイル価値を提案する。【こちらも】トヨタの記事一覧はこちら発表会にはChief Branding Officerのサイモン・ハンフリーズ氏が登壇した。TZについて「妥協のないクルマ」であり、「Discover Limitless」を体現するモデルと説