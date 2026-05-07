最大で12連休となった今年のゴールデンウィークも終わり、7日の金沢市内にはいつもの通勤・通学風景が戻ってきました。金沢駅前には朝から、職場に通勤する会社員や登校する生徒や学生らで混雑し、バス停には順番を待つ、いつもながらの長い列ができていました。今年のゴールデンウイークは長い人で最大12連休となりました。女性の会社員は「5連休でした。家族と基本過ごして、たまに友達とご飯に行ったりしてました」とゆっくり過