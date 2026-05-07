「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子チャンピオンシップ セミファイナルは9日（土）から11日（月）にかけて計2つのカードが実施される。 ■サントリーサンバーズ大阪 vs ウルフドッグス名古屋 今季のレギュラーシーズンを40勝4敗で制したサントリー。振り返れば開幕戦黒星スタートもどこ吹く風、2戦目から記録した29連勝は圧巻だった。昨季はSVリーグ初代王者に輝