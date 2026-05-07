大型連休も多くの人にとって6日が最終日となりました。県内各地の観光地は最後の休日を楽しむ人たちでにぎわいました。県内有数の観光地のひとつ三重県鳥羽市の鳥羽水族館には、朝から多くの家族連れや若者らが訪れ、巨大な水槽を泳ぐ魚たちの姿を楽しんでいました。国内で唯一、鳥羽水族館だけで飼育されているラッコの水槽では、開館と同時に長蛇の列ができたほか、海の生物に触れられるコーナーではタコの感触に驚く人たちでに