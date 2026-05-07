歴史的転換点！ 海自が「南極観測船」の運用終了へ砕氷艦「ふじ」の就役以来、60年以上にわたって海上自衛隊が担ってきた南極地域への輸送協力が大きな転換点を迎えます。2026年4月に文部科学省で開かれた南極輸送計画の小委員会の場で、防衛省は現行「しらせ」の退役とともに、南極観測船の運用から撤退する意向を示しました。後継船の運用主体は、海洋研究開発機構（JAMSTEC）へと移管され、ヘリコプターの運用も国立極地研究