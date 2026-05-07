BTSのヒット曲「Dynamite（ダイナマイト）」の振り付けバージョン・ミュージックビデオ（MV）が、3億ビューを突破した。韓国メディアが報じた。20年9月にYouTube（ユーチューブ）チャンネルで公開したもので、4日に再生回数3億回を超えた。3月20日に新アルバム「ARIRANG（アリラン）」を発表し、現在は米国ツアー中。その勢いが過去の曲にもいい影響を及ぼした。韓国メディアのスポーツワールドは7日「公開から時間が経過したにも