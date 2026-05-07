BTSのヒット曲「Dynamite（ダイナマイト）」の振り付けバージョン・ミュージックビデオ（MV）が、3億ビューを突破した。韓国メディアが報じた。20年9月にYouTube（ユーチューブ）チャンネルで公開したもので、4日に再生回数3億回を超えた。

3月20日に新アルバム「ARIRANG（アリラン）」を発表し、現在は米国ツアー中。その勢いが過去の曲にもいい影響を及ぼした。韓国メディアのスポーツワールドは7日「公開から時間が経過したにもかかわらず、着実に上昇傾向を続け、ロングランコンテンツとしての実力を示している」と報じた。

この映像は、大人気ゲーム「Fortnite」を開発した米大手ゲーム開発企業Epic Games（エピックゲームズ）とのコラボで制作された。仮想空間でファンが一緒に鑑賞する形で、メンバーのパフォーマンスに焦点を当てた構成も人気の一因となった。

「Dynamite」から派生した他のコンテンツも順調に再生回数を伸ばしている。NGシーンと舞台裏の映像に焦点を当てた「B−side」映像は2億ビュー、振り付け練習映像は1億4000万ビューを記録している。