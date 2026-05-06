「東都大学野球、亜大２−３国学院大」（６日、神宮球場）国学院大は３本塁打の一発攻勢で亜大に勝利した。この日の決勝弾は１９９７年の春季リーグで青学大が記録した、シーズンチーム最多タイとなるチーム１７本塁打目となった。六回に２者連続弾で同点に追いつき迎えた七回１死。代打の大谷汰一外野手（２年・経済）が打席に入り、その初球を捉えて右翼席へズドン。記念すべきチーム１７本塁打目を記録し、笑顔でダイヤモ