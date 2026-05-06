[5.6 J1百年構想リーグEAST第15節 鹿島 3-0 水戸 メルスタ]首位の鹿島アントラーズは6日、J1百年構想リーグEAST第15節で水戸ホーリーホックとの茨城ダービーを行い、3-0の快勝を収めた。最終節で対戦する2位のFC東京が今節ジェフユナイテッド千葉に0-3で敗れたことで、勝ち点差と得失点差をそれぞれ「5」に広げている。鹿島は開始早々アクシデントに見舞われた。前半10分、FW田川亨介がベンチに交代を要請しながらピッチに座り