【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節】(CFS)栃木C 2-2(PK4-5)横浜FC<得点者>[栃]森俊貴(45分)、山下敬大(53分)[横]岩武克弥(23分)、宇田光史朗(45分+1)<警告>[栃]森俊貴(43分)、マテイ・ヨニッチ(57分)[横]山田康太(85分)主審:清水勇人