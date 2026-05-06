【モデルプレス＝2026/05/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳イコラブメンバー「リアルプリンセス」ドレス姿の幼少期ショット◆諸橋沙夏、幼少期ショット公開諸橋は「こどもの日」とつづり、赤ちゃんや哺乳瓶の絵文字を添えて幼少期ショットを複数投稿。写真では、リボンを付けた幼少期の