【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ザ・ローリング・ストーンズの最新スタジオアルバム『フォーリン・タングス』が7月10日に発売が決定。デジタルアルバムのプレオーダーと、トレイラー映像の公開に合わせてアルバムから2曲「イン・ザ・スターズ」「ラフ・アンド・ツイステッド」が先行公開された。 ■期待感が高まる『フォーリン・タングス』のサウンドや方向性 全1