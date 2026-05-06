各局4月期のドラマが続々とスタートしている。恒例となった、コラムニストのペリー荻野さんと桧山珠美さんのドラマ対談も3回め。今回も、第1話の放送だけを見て「おもしろい！」と思わせてくれた作品を選んでもらい、ほかにも気になるドラマについて語ってもらった。――まず、2人がともに「次回が楽しみ！」と声をそろえたのが、『月夜航路-答えは名作の中に-』（日本テレビ系・水曜22時〜）だ。家族にないがしろにされている45