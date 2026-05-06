名古屋名物の「ぴよりん」が4月24日より、めじるし使用になってガチャに登場。コロンと可愛いビジュアルが話題となっています。新しい名古屋キャラクターになりつつある【#ぴよりん】の新作ガチャが人気のめじるし仕様になってドリームカプセルオリジナルアイテムとして登場😆「ぴよりん めじるしマーカー」は全国のドリームカプセル各店舗で本日より順次発売開始です! (@dreamcapsuleCEOより引用)「ぴよりん めじるしマー