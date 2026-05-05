アーティスト・西川貴教が、5日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演した。【写真】特製の「HOT LIMIT」スーツでミャクミャクとツーショットを披露した西川貴教今回は「旅のトラブル報告会」と題してトーク。西川は、ブラジルにライブで訪れた際の出来事を語った。飛行機が目的地・サンパウロに到着したと思ったが、「大変です！ここサンパウロじゃないです」と言われ、「はぁ？どこで間違うの？」と