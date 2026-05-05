西川貴教、飛行機での「大変」な事態を明かす さんまも驚く「それは珍しいケースやな」
アーティスト・西川貴教が、5日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演した。
【写真】特製の「HOT LIMIT」スーツでミャクミャクとツーショットを披露した西川貴教
今回は「旅のトラブル報告会」と題してトーク。西川は、ブラジルにライブで訪れた際の出来事を語った。
飛行機が目的地・サンパウロに到着したと思ったが、「大変です！ここサンパウロじゃないです」と言われ、「はぁ？どこで間違うの？」と仰天事態。「どうやら、サンパウロから飛んだ飛行機がちょっと遅延してたんですよね。乗って、飛んでいる間に就労時間を超えたから、機長ともども全員ストライキを起こし始めて…、なのでその手前にあるブラジリア、そこに降りちゃってるんですよ」と明かすと、スタジオから驚きの声があがった。
明石家さんまは「昔のNHKのカメラマンみたいなもんなんだ！」と例えて爆笑をさらいながらも「それは珍しいケースやな」とびっくりだった。
■出演
飯尾和樹（ずん）
大沢あかね
大吉洋平
風間俊介
小林陵侑
しずちゃん（南海キャンディーズ）
平祐奈
伊達花彩（いぎなり東北産）
西川貴教
細川たかし
本仮屋ユイカ
渡辺翔太（Snow Man）
【写真】特製の「HOT LIMIT」スーツでミャクミャクとツーショットを披露した西川貴教
今回は「旅のトラブル報告会」と題してトーク。西川は、ブラジルにライブで訪れた際の出来事を語った。
飛行機が目的地・サンパウロに到着したと思ったが、「大変です！ここサンパウロじゃないです」と言われ、「はぁ？どこで間違うの？」と仰天事態。「どうやら、サンパウロから飛んだ飛行機がちょっと遅延してたんですよね。乗って、飛んでいる間に就労時間を超えたから、機長ともども全員ストライキを起こし始めて…、なのでその手前にあるブラジリア、そこに降りちゃってるんですよ」と明かすと、スタジオから驚きの声があがった。
明石家さんまは「昔のNHKのカメラマンみたいなもんなんだ！」と例えて爆笑をさらいながらも「それは珍しいケースやな」とびっくりだった。
■出演
飯尾和樹（ずん）
大沢あかね
大吉洋平
風間俊介
小林陵侑
しずちゃん（南海キャンディーズ）
平祐奈
伊達花彩（いぎなり東北産）
西川貴教
細川たかし
本仮屋ユイカ
渡辺翔太（Snow Man）