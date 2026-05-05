4日（月）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）のつくばユナイテッドSun GAIAは、オポジットの長谷川直哉（24）が退団することをクラブ公式SNSで発表した。 サンガイアは、2025-26のレギュラーシーズンを18勝10敗とし4位で今シーズンを終えている。 愛知県出身の長谷川は愛知工業大学名電高校を卒業後、東京学芸大学に進学。その後、2023年にサンガイアに入団。今シーズンのVリー