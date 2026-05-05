4日（月）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）のつくばユナイテッドSun GAIAは、オポジットの長谷川直哉（24）が退団することをクラブ公式SNSで発表した。

サンガイアは、2025-26のレギュラーシーズンを18勝10敗とし4位で今シーズンを終えている。

愛知県出身の長谷川は愛知工業大学名電高校を卒業後、東京学芸大学に進学。その後、2023年にサンガイアに入団。今シーズンのVリーグ男子28試合にベンチ入り、合計476得点を挙げた。

長谷川はクラブを通じてコメントしている。

「今シーズンをもちまして、つくばユナイテッドSunGAIAを退団することになりました。 大学時代にはほとんど出場機会がなかった自分に、Vリーグという舞台でプレーする機会を与えていただき、心から感謝しています。2シーズンという短い期間ではありましたが、ファンの皆さま、チームスタッフの方々、そして職場の皆さまなど、多くの方々に支えられながらここまで頑張ることができました。本当にありがとうございました。つくばユナイテッドSunGAIAで培った経験を糧に、これからも成長し続けていきたいと思います。 2年間、本当にありがとうございました」