【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの平愛梨が5月4日、自身のInstagramを更新。子どもたちの写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】41歳4児のママタレ「パパの遺伝子感じる」“そっくり”4兄弟ショット◆平愛梨、仲良し4兄弟の写真公開平は「GW始まってた。学校はお休みだと認識してたのに4男児引き連れて幼稚園に行ったらだあれもいない」とつづり、写真を投稿。お気に入りのパン屋へ散歩中の写真を公開した。兄弟たちはお揃