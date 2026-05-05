4児の母・平愛梨「みんなPAPAに憧れてる」4兄弟ショット公開「ご両親に似て美形」「4人ともそっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの平愛梨が5月4日、自身のInstagramを更新。子どもたちの写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】41歳4児のママタレ「パパの遺伝子感じる」“そっくり”4兄弟ショット
平は「GW始まってた。学校はお休みだと認識してたのに4男児引き連れて幼稚園に行ったらだあれもいない」とつづり、写真を投稿。お気に入りのパン屋へ散歩中の写真を公開した。兄弟たちはお揃いのトップスやズボンを着用し、カメラに向かってポーズを決めている。平は「バンビーノはグッジョブポーズで『ブラボー』と。ベベックはPAPAがしてるようにサングラスを自らかけてお出かけする子」などとエピソードを明かし、「みんなPAPAに憧れてるんだね。ブラボーだ」と嬉しそうにコメントしている。
この投稿に「仲良しですね」「パパの遺伝子感じる」「4人ともそっくり」「みんなパパが大好きなの可愛い」「ポーズかっこいい」「ご両親に似て美形ですね」「パパの真似っこしちゃうの分かる」など反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「パパの遺伝子感じる」“そっくり”4兄弟ショット
◆平愛梨、仲良し4兄弟の写真公開
平は「GW始まってた。学校はお休みだと認識してたのに4男児引き連れて幼稚園に行ったらだあれもいない」とつづり、写真を投稿。お気に入りのパン屋へ散歩中の写真を公開した。兄弟たちはお揃いのトップスやズボンを着用し、カメラに向かってポーズを決めている。平は「バンビーノはグッジョブポーズで『ブラボー』と。ベベックはPAPAがしてるようにサングラスを自らかけてお出かけする子」などとエピソードを明かし、「みんなPAPAに憧れてるんだね。ブラボーだ」と嬉しそうにコメントしている。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に「仲良しですね」「パパの遺伝子感じる」「4人ともそっくり」「みんなパパが大好きなの可愛い」「ポーズかっこいい」「ご両親に似て美形ですね」「パパの真似っこしちゃうの分かる」など反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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