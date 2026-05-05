現地５月４日に開催されたプレミアリーグ第35節で、２位のマンチェスター・シティは、11位のエバートンと敵地で対戦。３−３のドローで終わった。公式戦６連勝中のシティは、43分にジェレミー・ドクの得点で先制した。しかし、ミスを突かれて68分に失点すると、73分と81分にも被弾。まさかの展開で最終盤を迎えたなか、83分にアーリング・ハーランド、90＋７分にドクがネットを揺らし、何とか敗戦は回避した。この結果、シテ