「シティなんて気にするな。運命は自分たちの手の中」アーセナル英雄アンリが提言！ライバルは自滅でドロー「あり得ると思っていた」
現地５月４日に開催されたプレミアリーグ第35節で、２位のマンチェスター・シティは、11位のエバートンと敵地で対戦。３−３のドローで終わった。
公式戦６連勝中のシティは、43分にジェレミー・ドクの得点で先制した。しかし、ミスを突かれて68分に失点すると、73分と81分にも被弾。まさかの展開で最終盤を迎えたなか、83分にアーリング・ハーランド、90＋７分にドクがネットを揺らし、何とか敗戦は回避した。
この結果、シティと、１試合消化の多い首位アーセナルの勝点差は５に。両者の直接対決は残っておらず、シティの自力優勝の可能性は消滅した。
一方、アーセナルはウェストハム、バーンリー、クリスタル・パレスと相まみえる残り試合を全て勝てば、文句なしで優勝を決められる有利な状況となった。ただ無論、油断は禁物だ。
英衛星放送『Sky Sports』の名物番組、『Monday Night Football』に出演したアーセナルの英雄ティエリ・アンリ氏は、「今や運命はアーセナルの手に委ねられている。もはやマンチェスター・シティの手にはない」と伝えた上で、次のような考えを示した。
「番組の冒頭で、シティがエバートン戦で勝点を落とす可能性があると指摘し、（アーセナルの）ウェストハム戦が心配だと話した。だから、まだ何も決まっていない以上、早々と喜ぶのは控えて、自分の立場をわきまえておくつもりだ。
もっとも、その展開もあり得るとは思っていた。自滅したシティには少し緊張が見えた。ミスでエバートンを試合に引き戻してしまった。試合は混沌としたものになった」
48歳の元フランス代表FWはそして、自身の古巣が持つべきマインドとして、こう提言した。
「アーセナルはシティが勝点２を落とした事実を知っているが、『もしかして...』などと考え始めてはいけない。『もしかして』なんてことはない。自分たちの試合に勝て。シティなんて気にするな。運命は自分たちの手の中にある」
ライバルの動向など気にせず、とにかく３戦全勝で――。アンリ氏らを擁し、伝説の無敗優勝を成し遂げた2003-04シーズン以来、22年ぶりに歓喜の瞬間を迎えられるか。また、彼らはチャンピオンズリーグの準決勝まで勝ち残っており、歴史的な２冠達成への期待もかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさか！120％自滅…マンC名手の衝撃ミス
公式戦６連勝中のシティは、43分にジェレミー・ドクの得点で先制した。しかし、ミスを突かれて68分に失点すると、73分と81分にも被弾。まさかの展開で最終盤を迎えたなか、83分にアーリング・ハーランド、90＋７分にドクがネットを揺らし、何とか敗戦は回避した。
一方、アーセナルはウェストハム、バーンリー、クリスタル・パレスと相まみえる残り試合を全て勝てば、文句なしで優勝を決められる有利な状況となった。ただ無論、油断は禁物だ。
英衛星放送『Sky Sports』の名物番組、『Monday Night Football』に出演したアーセナルの英雄ティエリ・アンリ氏は、「今や運命はアーセナルの手に委ねられている。もはやマンチェスター・シティの手にはない」と伝えた上で、次のような考えを示した。
「番組の冒頭で、シティがエバートン戦で勝点を落とす可能性があると指摘し、（アーセナルの）ウェストハム戦が心配だと話した。だから、まだ何も決まっていない以上、早々と喜ぶのは控えて、自分の立場をわきまえておくつもりだ。
もっとも、その展開もあり得るとは思っていた。自滅したシティには少し緊張が見えた。ミスでエバートンを試合に引き戻してしまった。試合は混沌としたものになった」
48歳の元フランス代表FWはそして、自身の古巣が持つべきマインドとして、こう提言した。
「アーセナルはシティが勝点２を落とした事実を知っているが、『もしかして...』などと考え始めてはいけない。『もしかして』なんてことはない。自分たちの試合に勝て。シティなんて気にするな。運命は自分たちの手の中にある」
ライバルの動向など気にせず、とにかく３戦全勝で――。アンリ氏らを擁し、伝説の無敗優勝を成し遂げた2003-04シーズン以来、22年ぶりに歓喜の瞬間を迎えられるか。また、彼らはチャンピオンズリーグの準決勝まで勝ち残っており、歴史的な２冠達成への期待もかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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