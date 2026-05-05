「シティなんて気にするな。運命は自分たちの手の中」アーセナル英雄アンリが提言！ライバルは自滅でドロー「あり得ると思っていた」

「シティなんて気にするな。運命は自分たちの手の中」アーセナル英雄アンリが提言！ライバルは自滅でドロー「あり得ると思っていた」