MORE STARが、1stシングルCDを8月26日にリリース。また、新曲「WITH KAWAII論」を5月13日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】『MORE STAR 単独ライブ 3rd STAR・4th STAR』ライブ写真） 本情報は、5月4日に東京 KANDA SQUARE HALLにて行われた『MORE STAR 単独ライブ 3rd STAR・4th STAR』にて発表されたもの。メンバーの新井心菜は、「デビューから約5カ月でこうして1stシングルCDをリリ