MORE STARが、1stシングルCDを8月26日にリリース。また、新曲「WITH KAWAII論」を5月13日に配信リリースする。

（関連：【画像あり】『MORE STAR 単独ライブ 3rd STAR・4th STAR』ライブ写真）

本情報は、5月4日に東京 KANDA SQUARE HALLにて行われた『MORE STAR 単独ライブ 3rd STAR・4th STAR』にて発表されたもの。メンバーの新井心菜は、「デビューから約5カ月でこうして1stシングルCDをリリースできることを本当に嬉しく思います。感謝の気持ちでいっぱいです！」とコメントした。さらに、笹原なな花が「1stシングルCDを通してもっと多くの方にMORE STARを知ってもらえるように頑張るので、うぃずもあ（ファンの総称）のみんな一緒についてきてくれる？」と呼びかけると、ファンから大きな拍手と歓声が上がったという。

本作には、初回限定盤、MORE STAR盤、通常盤の3形態をリリース。初回限定盤には豪華ブックレット＋推しジャケット9種が、MORE STAR盤には推しジャケット9種が付属する。また、全国各地でリリースイベントの開催も決定。詳細はオフィシャルサイトにて確認できる。

また、YouTubeでは新曲「WITH KAWAII論」のMVティザー映像が公開中。5月4日よりメンバーのソロティザー映像が順次公開されており、5月13日の楽曲リリース当日にMV本編が公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）