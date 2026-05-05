俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。テレビ番組で「都知事になりたいです」と発言したことに対し寄せられた、一部の中傷コメントに対し「許せない！」と激怒した。

岸谷は1日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）でポジティブな意味で「都知事になりたいです」などと将来の夢を発言。この発言が複数のメディアで報じられ、話題になっていた。

岸谷はYouTubeでこの件に言及。「これが死ぬほど炎上してるんですよね。なんなんですかね。マジで分かんないですよ。僕が叩かれるのは分かるんですよ。“お前なんかが（都知事に）なれるわけねえだろ”っていう声がくるのはわかるんですよ。（でも）“さすがにないだろ”っていうのが多すぎて」などと切り出した。

そして、スマートフォンの画面を映し、そこに何者かが書いた「マジで岸谷夫妻は子育て失敗したと思う」などと書かれたコメントを示した。

このコメントに対し、岸谷は「それはないだろ、マジで。これはマジで間違ってるぞ、絶対に。おかしい。僕自身への批判は分かる。勘違いしてることもあるし、賢いわけでも経験があるわけでもなくて。でも母親の悪口、ダメだろ。自分の愛する両親が名指しで出されて“こいつらは子育てに失敗した”だとか…マジで親への攻撃は卑怯だぞ。絶対にこれらは間違ってんのお前らだぞ。許せない！と思う。どう思いますか？みなさんは。それは違うだろ、と思うぞ。親の悪口って言うもんじゃないぞ。“こいつの親は子育てを失敗した”ってお前が書いてるこのポストを自分の親の前に持って行って読んでみろよ。親、泣くぞ。マジでやりすぎだぞ。おかしいよ、これがまかり通る世間。言っちゃいけないことってあると思います」と怒りをあらわにして、やるせない気持ちを語った。

そして「そういことを言っているお前らがクズだっていうことは、この動画に残しておきたい。絶対に負けんぞ。今回の炎上に関して、（自分は）悪いことしてない。将来の夢、語っただけ。何でこんなに言われるんですか？ いつまでもいつまでも出る杭を打ち続けて、気に入らないものを潰す…っていう世の中でいいのか？って本当に思うぞ。間違いなく（自分は）親のお蔭で売れてるし、それを“七光りだ”って言われてもしょうがないし、受け入れるし、仕方ないと思う。いままで1回も言い返してこなかった。けど、今回に対しては本当に違うと思う。人の親に対して“お前、子育て失敗した”とかそこまで言っちいけないし。ただ、将来都知事に憧れててなってみたい、それで社会が良くなれるんだったら最高の仕事だ…って言っただけで“死ね”とか“バカ”とか“潰す”とか、そんな言葉を浴びせ続ける社会でいいんですかね？本当に違う、おかしいと思います。今回に関しては黙ってるほうが違うなと思いました」と続けた。

さらに岸谷は「何より許せない。本当に許せない！ こんなんでいいのかと思うし、本当に効いてます。夢語っただけでボコボコに叩かれるっていうのがあまりにもショックだった。これは死ぬ奴いるなって。また死ぬぞ、人。こんなことやっていたら…。負けられないなと思います。負けたくないです。もう終わらせよう、こういうの」と真剣な表情で訴えた。

この動画に対し「こんなにキレてるのを見てご両親をとても愛してるんだなぁと思いました。こんなに子供から愛されてる時点で、子育て大成功ですよ」「ご夫婦は嬉しいだろうな。こんな息子に育って」「そんなこと言う人たちこそ親の教育どうなっとんねんって感じ」「子育て大成功に一票！」「え、むしろこんなに素敵に育って尊敬でしかない！めちゃ応援してます」「親を思いやれる蘭丸くんは素敵だと思う」「私のような親世代がこの動画を観たら『なんてすばらしい子育てをしてきたのだろう』と思いほっこりしますよ」「ご両親を庇うこの姿こそ、子育てに成功してる証拠！」「親を馬鹿にされた時に怒れるなんて子育て成功です」などと、岸谷の発信への共感や称賛の声が多く寄せられている。