◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 11-8 広島(4日、横浜スタジアム)第1号HR含む3安打3打点と活躍したDeNA・蝦名達夫選手が試合を振り返りました。「結果が出てうれしい」と語った蝦名選手。試合前時点で打率.190と数字を残せていなかった今季ここまでに「自分のやるべき事はここ数年継続してやってきている。まだまだシーズンも長いので一喜一憂せずに練習に取り組んでいた」と振り返ります。相川亮二監督から直接打撃指導を受けていたこ