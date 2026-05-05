【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの渡辺翔太が、5月5日放送の『踊る！さんま御殿!!』に初登場する。 ■「テレビで見るよりこんなにさんまさんと近いんですね」（渡辺翔太） 5月5日の放送は「旅のトラブル大報告会」。オープニングでは、御殿初登場の渡辺が「テレビで見るよりこんなにさんまさんと近いんですね」とビックリ。さんまが「俺、こっち側（ゲスト席）の経験ないからな」と言うと、ゲストた