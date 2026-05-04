あす5月5日は「子どもの日」です。シリーズで、頑張る子どもたちを紹介します。1回目は、兄弟2人で横綱を目指す奄美の相撲少年です。 奄美市名瀬にある住用相撲クラブ。ここで週3回稽古に励んでいるのは、奄美小学校に通う6年生の川畑優志くん(11）と3年生の弟・翔愛くん(8)です。 （兄・優志くん）「（相撲は）先輩たちが教えてくれるところが楽しい」 優志くんはおととし、東京両国国技館で開かれた小学生の全国大会