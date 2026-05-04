暗い過去を持つ最強の男を演じさせたら右に出る者なしのジェイソン・ステイサムが、大ヒットを記録した『ビーキーパー』や『ワーキングマン』のデヴィッド・エアー監督と3度目のタッグを組み、アクションスリラー映画『John Doe（原題）』で主演を務めることがわかった。【写真】ジェイソン・ステイサム、子どもたちとプールでバカンス！微笑ましいショット満載John Doe（ジョン・ドゥ）とは匿名の男性を示す言葉だが、Deadlin