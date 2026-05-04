ジェイソン・ステイサム、『ビーキーパー』監督と3度目タッグ アクションスリラー『John Doe（原題）』主演
暗い過去を持つ最強の男を演じさせたら右に出る者なしのジェイソン・ステイサムが、大ヒットを記録した『ビーキーパー』や『ワーキングマン』のデヴィッド・エアー監督と3度目のタッグを組み、アクションスリラー映画『John Doe（原題）』で主演を務めることがわかった。
【写真】ジェイソン・ステイサム、子どもたちとプールでバカンス！微笑ましいショット満載
John Doe（ジョン・ドゥ）とは匿名の男性を示す言葉だが、Deadlineによると、本作でジェイソンが演じるのは、タイトルの通り“名もなき男”。記憶も過去も、名前すら持たない男でありながら、“イライザ”の顔だけは唯一忘れることができないでいた。やがて記憶の断片を取り戻していく中で、訓練された任務の最中にいること、そして自分を送り込んだ調本人たちから追われていることに気付くことになる。敵が迫りくる中、彼は任務の完遂か愛かの選択を迫られる。
脚本を手掛けるのは、『アベンジャーズ』（2012）の原案や『レディ・プレイヤー1』（2018）、『フリー・ガイ』（2020）などの脚本を手掛けたザック・ペン。『ビーキーパー』と『ワーキングマン』に続いてミラマックスが製作し、ジェイソンも、自身の制作会社Punch Palace Productionsを通じてプロデューサーを務める。2026年9月から撮影を開始する予定とされている。
ジェイソンとエアー監督がタッグを組んだ『ビーキーパー』と『ワーキングマン』は、それぞれ世界興行収入1億6300万ドル、8900万ドルを記録するヒットとなった。ジェイソンはこの後、ガイ・リッチー監督とタッグを組む『Viva La Madness（原題）』や、自ら“ジェイソン・ステイサム”役を演じるデヴィッド・リーチ監督作『Jason Statham Stole My Bike（原題）』、そしてティモ・ジャヤントにメガホンをバトンタッチする『ビーキーパー2』の公開が控える。
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John Doe（ジョン・ドゥ）とは匿名の男性を示す言葉だが、Deadlineによると、本作でジェイソンが演じるのは、タイトルの通り“名もなき男”。記憶も過去も、名前すら持たない男でありながら、“イライザ”の顔だけは唯一忘れることができないでいた。やがて記憶の断片を取り戻していく中で、訓練された任務の最中にいること、そして自分を送り込んだ調本人たちから追われていることに気付くことになる。敵が迫りくる中、彼は任務の完遂か愛かの選択を迫られる。
ジェイソンとエアー監督がタッグを組んだ『ビーキーパー』と『ワーキングマン』は、それぞれ世界興行収入1億6300万ドル、8900万ドルを記録するヒットとなった。ジェイソンはこの後、ガイ・リッチー監督とタッグを組む『Viva La Madness（原題）』や、自ら“ジェイソン・ステイサム”役を演じるデヴィッド・リーチ監督作『Jason Statham Stole My Bike（原題）』、そしてティモ・ジャヤントにメガホンをバトンタッチする『ビーキーパー2』の公開が控える。