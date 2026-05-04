3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、2日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（毎週土曜後11：30）に出演。学生時代の“借金”エピソードを明かした。【写真】「スッケスケですよ」岩田絵里奈アナ、“衝撃衣装”で加藤浩次と2ショット岩田は母校である慶應義塾大学の「慶応パワー丼」を思い出の味に挙げると、MCの加藤浩次が「（大学に入る前から）芸能活動もしてるでしょ？」と