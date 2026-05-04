岩田絵里奈アナ、学生時代に“借金”「どえらい金額」→衝撃の“返済”方法に加藤浩次驚き
3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、2日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（毎週土曜 後11：30）に出演。学生時代の“借金”エピソードを明かした。
【写真】「スッケスケですよ」岩田絵里奈アナ、“衝撃衣装”で加藤浩次と2ショット
岩田は母校である慶應義塾大学の「慶応パワー丼」を思い出の味に挙げると、MCの加藤浩次が「（大学に入る前から）芸能活動もしてるでしょ？」と話を振った。
岩田は「中学2年の夏、7月に…私（携帯電話が）パケ放題（携帯電話のネット通信が定額で使い放題になるサービス）じゃなかったんですよ」と切り出し、「夏休み暇すぎて、ずっと着メロをダウンロードしてたんですよ。Aメロ、Bメロ、Cメロ、サビとか全部細かく一生ダウンロードしてたら、とんでもない（請求）金額が来たんですよ」「どえらい金額来て、親がブチギレて」と明かし、共演者の島崎和歌子に「何十万単位？」と聞かれると、「それぐらい…結構、来たんですよ」と告白。
親が「もういい加減にしなさい！」とキレたといい、「『働いて返しなさい。全部自分の責任で、こっちは1円も貸しません』ってなって。渋谷の学校だったんで、一応スカウトみたいなのが昔あって…」と、借金返済が目的で芸能活動を始めたと明かした。
番組では当時のステージのVTRも放送。すると、加藤は「このダンスは…なめくさってるな」と驚き。加藤は、「そのまま（芸能界に）行こうとは思わなかったの？」と聞くと、岩田は「いや、まずは目の前にある借金を返すっていうことが…一個（目的）だったので」と返し、大学に入る時にはやめたことを明かした。
【写真】「スッケスケですよ」岩田絵里奈アナ、“衝撃衣装”で加藤浩次と2ショット
岩田は母校である慶應義塾大学の「慶応パワー丼」を思い出の味に挙げると、MCの加藤浩次が「（大学に入る前から）芸能活動もしてるでしょ？」と話を振った。
岩田は「中学2年の夏、7月に…私（携帯電話が）パケ放題（携帯電話のネット通信が定額で使い放題になるサービス）じゃなかったんですよ」と切り出し、「夏休み暇すぎて、ずっと着メロをダウンロードしてたんですよ。Aメロ、Bメロ、Cメロ、サビとか全部細かく一生ダウンロードしてたら、とんでもない（請求）金額が来たんですよ」「どえらい金額来て、親がブチギレて」と明かし、共演者の島崎和歌子に「何十万単位？」と聞かれると、「それぐらい…結構、来たんですよ」と告白。
番組では当時のステージのVTRも放送。すると、加藤は「このダンスは…なめくさってるな」と驚き。加藤は、「そのまま（芸能界に）行こうとは思わなかったの？」と聞くと、岩田は「いや、まずは目の前にある借金を返すっていうことが…一個（目的）だったので」と返し、大学に入る時にはやめたことを明かした。