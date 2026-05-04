元県議会議員で、副議長などを務めた新谷和彦さんが亡くなりました。82歳でした。新谷和彦さんは、1991年に県議選の萩市阿武町選挙区で初当選し、8期32年務めました。2011年5月から2年間、副議長を務めたほか、県議会議員引退後の2023年6月からは自民党山口県連の会長も務めました。県議会事務局によりますと、新谷さんは4日に亡くなったということです。通夜は8日午後6時から、葬儀は9日午前11時からいずれも萩市の「コープ