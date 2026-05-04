ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を9月6日（日）までの期間限定で開催中です。これは、シリーズ第1作目・映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマに、長年のファンはもちろん、これから作品に触れる人にとっても、ハリー・ポッターの冒険のはじま