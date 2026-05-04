ゴールデンウイークも中盤に入り２日目となったフラワーフェスティバルも多くの人でにぎわっています。 初日の３日は、あいにくの雨の中でしたが２６万人を超える人が訪れたフラワーフェスティバル。 ４日は天気にも恵まれ、大勢の人でにぎわっています。 来場者「６時半ごろに家を出ましたユニバーサルスタジオジャパンのライブが見たくて」 ２００９年から行われている「広島女学院大学