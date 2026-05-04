プレミアリーグ第35節で、マンチェスター・ユナイテッドに2-3と敗れたリヴァプール。未だ4位ではあるが、ボーンマスやブレントフォードといったクラブが迫ってきており、チャンピオンズリーグ出場権確保のために最後まで油断できない状況が続く。シーズン前の期待は大きかった。昨夏は4億4600万ポンドともいわれるプレミアリーグ史上最大の投資を行い、連覇を狙った。FWウーゴ・エキティケ、MFフロリアン・ヴィルツ、FWアレクサン