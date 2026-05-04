ハワイ州観光局は4月28日、シニア層を対象としたハワイへの観光促進・活性化を目的とした新プロジェクト「65歳からのハワイ」を開始し、都内で発表会を開催した。

2025年の日本人のハワイ渡航者数は731,922人と前年比3.3％増となり、回復基調が続いている。属性はシニア、富裕層、リピーターが多くを占めており、今回のプロジェクトはこの回復をさらに加速させることを目的としている。日本において約3人に1人が該当するシニア世代の中でも、日常生活に支障のない"アクティブシニア"は約8割を占めるとされており、2026年に65歳を迎える世代は、1980年代の海外旅行黄金期にハワイへの憧れを育んだ世代でもある。

プロジェクトの応援団長には俳優の寺島進さんが就任。「もう、歳だから」と諦める気持ちへのカウンターとなる「楽しもう、歳だから。」をメインコピーに、ハワイで撮影したプロジェクトムービーとグラフィックが公開された。寺島さんは「迷ったら、もう行くべし！後悔しないようにレッツゴー！って感じでね」とコメントしている。

観光庁と日本旅行業協会（JATA）が賛同するほか、ZIPAIR Tokyo、全日本空輸（ANA）、デルタ航空、日本航空（JAL）、ハワイアン航空の航空5社、エイチ・アイ・エス（HIS）、JTB（ジェイティービー）、ジャルパック、クラブツーリズム、阪急交通社などの旅行会社、現地ホテルや施設など計58社・団体（4月28日時点）が参画・特典提供を行う。旅行会社各社ではシニア世代のニーズに配慮した専用ツアーの造成を進めており、オアフ島の海上でパラセーリングをしながら愛を誓うプランや、若き日のハワイ旅行を再現する「タイムスリップツアー」、3世代で楽しむ「孫との思い出ハワイツアー」などの提供を予定している。

プロジェクトの特設サイトでは、シニア世代が海外旅行に際して不安を感じやすい情報を網羅し、出発前から滞在中まで安心して旅を楽しめる情報提供を行っていくという。