¥Û¥ó¥À ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡Ãæ¹ñÀ¸»º¼Ö¤Ç²Á³Ê¾¡Éé¡ª¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)


Ãæ¹ñÀ¸»º¡¢¸ÂÄê3,000Âæ¤ÎBEV¤¬¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È


 

¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ç¤¢¤ë¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÍÑBEV¤Ç¤¢¤ë¡Öe:NS2¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¡£¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ìÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£¹ñÆâ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢3,000Âæ¤Î¸ÂÄê¤À¡£

¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏËÌÊÆ¥á¥¤¥ó¤ÎBEV¤Ç¤¢¤ë0¥·¥ê¡¼¥º¤Î³«È¯¡¦À¸»º¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£ËÜÍè¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿0¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤Ï¡¢¹ñÆâ±Ä¶ÈÀïÎ¬ÌÌ¤ÇÂç¤­¤Êµ°Æ»½¤Àµ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£

¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏN-ONE e:¤äN-VAN e:¤È¤¤¤Ã¤¿·ÚBEV¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹ñÆâ¥Û¥ó¥À±Ä¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢0¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÉ¬Í×¤Ê¼Ö¼ï¤À¤Ã¤¿¡£

¤½¤³¤Ç¡¢0¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯µÞî±Ã»´üÅª¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤À¡£





 


¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È


 

¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÖKnives out¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢±Ô¤¤¿Ï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë»É·ãÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤òÄÉµá¡£

¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥é¥¤¥ó¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤â¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥È¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤ÎÅôÂÎ¤¬¸ÄÀ­Åª¡£¿§¡¹¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Û¤É¤À¡£

 

¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¡ÖSukkiri comfort¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê²÷Å¬À­¤òÄÉµá¤·¤¿¡£¡ÖLess is more¡Ê¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤êË­¤«¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢¡ÖË­¤«¤µ¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤ä²Ã¾þ¤Î¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¤«¤é¤Î²òÊü¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÄêµÁ¡£¹­¤µ´¶¤ä¤¹¤Ã¤­¤ê´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£

¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥Û¥ó¥À¼Ö¤é¤·¤¤²£Êý¸þ¤Î¹­¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¾åÉô¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤¿¥Î¥¤¥º¤ÎÌµ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£Á°Êý¤Î»ë³¦¤âÎÉ¹¥¤À¡£

¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢9.4¥¤¥ó¥Á ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢Âç·¿¤Î12.8¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£

²Ù¼¼¤Ï¡¢»ÅÀÚ¤êÈÄ¤ÇÊ¬³ä¤µ¤ì¤ëÆóÃÊ¥¿¥¤¥×¡£²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï505L¡£¥«¡¼¥´¥ê¥Ã¥É¤ò¾åÃÊ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤ò¥Õ¥©¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÄ¹1875mm¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½Ð¸½¡£Ä¹¼ÜÊª¤ÎÀÑºÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖÃæÇñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£







 

 

½½Ê¬¤Ê¹ÒÂ³µ÷Î¥535­Ò¡ª 


 

¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿Á°ÎØ¶îÆ°¡£ÅëºÜ¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï204㎰¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯310Nm¡£1,770­Ô¤Î¼Ö½Å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¡£

¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÁíÅÅÎÏÎÌ¤Ï¡¢68.8kWh¤ÈÂçÍÆÎÌ¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¡Ê°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥WLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢535­Ò¤È½½Ê¬¤Êµ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£ÅÅÈñ¡Ê°ì½¼ÅÅµ÷Î¥¡à¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁíÅÅÎÏÎÌ¡Ë Ìó7.8km/kWh¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

BEV¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¡£½ë¤¯¤Æ¤â´¨¤¯¤Æ¤âNG¤Ç¡¢À­Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏÅ°Äì¤·¤¿²¹ÅÙ´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

¿å²ÃÇ®ÅÅµ¤¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¥Á¥é¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎäÇÞ¤òÍÑ¤¤¤ÆÎäµÑ¿å¤òÎä¤ä¤¹ÁõÃÖ¤ò»ÈÍÑ¤·¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼²¹ÅÙ¤ò´ÉÍý¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅ¬²¹¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿À­Ç½¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¤¿¤À¡¢¤ä¤äÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¤Î¤¬µÞÂ®½¼ÅÅ»þ¤Î¼õÅÅÇ½ÎÏ¡£¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï80kW¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎBEV¤Ç¤Ï100kWÄ¶¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤Î¹â½ÐÎÏ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£





 



 

³¹Ãæ¤ÇÊØÍø¤Ê¸ºÂ®¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÁõÈ÷


 

¤½¤Î°ìÊý¡¢±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤µ¤È¸À¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¸ºÂ®¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹âÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡£3ÃÊ³¬¤Ç²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥­¤Î¸ºÂ®ÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

ºÇ¤â¸ºÂ®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÁàºî¤À¤±¤Ç²Ã¸ºÂ®¤Ç¤­¤ëÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢¸ºÂ®¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥ì¡¼¥­¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥°Ý»ý¤Ê¤É¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸ºÂ®¤·¤¿¤¤¤È¤­¤ä¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Î·Ú¤¤¸ºÂ®¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¥Ö¥ì¡¼¥­¤òÆ§¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈèÏ«·Ú¸º¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï¡ÖNORMAL¡×¡¢¡ÖSPORT¡×¡¢¡ÖECON¡×¡¢¡ÖSNOW¡×¤Î4¤Ä¡£SPORT¥â¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢Áö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡£³ê¤é¤«¤Ç¿­¤Ó¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ê²ÃÂ®´¶¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¸ºÂ®»þ¤Î¥µ¥¦¥ó¥ÉÀ©¸æ¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áö¹ÔÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÂÎ´¶¤ò¼Â¸½¤·Áö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£



 

½¼¼Â¤·¤¿¹ë²ÚÁõÈ÷¡£ÁªÂò»è¤ÏÌµ¤·¤Î1¥°¥ì¡¼¥ÉÀßÄê


 

¤½¤·¤Æ¡¢¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿É¸½àÁõÈ÷¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£²¼µ­¤Î¹ë²ÚÁõÈ÷¤¬É¸½àÁõÈ÷²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¦ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤ÊÃÈË¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ò¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡£¹ñÆâ¸þ¤±¥Û¥ó¥À¼Ö¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¡£

¡¦¼¼Æâ¤Ç¹¥¤ß¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤ò¤â¹ñÆâ¸þ¤±¥Û¥ó¥À¼Ö¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¡£

¡¦ËÜ³×¥·¡¼¥È

¡¦¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤

¡¦BOSE¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à

¡¦ÅÅÆ°¥¹¥â¡¼¥¯¥É¥¬¥é¥¹¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ

¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó

¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë

¤Ê¤É¡¢¾åµéÁõÈ÷¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËþÂ­ÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¸»º¤Î¤¿¤áÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤Ï1¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤ß¡£¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê¤â¤Ê¤¤¡£





 


BYD¤È¤â¾¡Éé¤Ç¤­¤ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¡©¡¡¼Â¼ÁÅª¤Ê¹ØÆþ¤«²Á³Ê¤Ï420Ëü±ß¤«¤é¡ª


 

¤½¤ó¤Ê¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï¡¢5,500,000±ß¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤äÅëºÜ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍÆÎÌ¡¢ÁõÈ÷¤Ê¤É¤ò¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶¤á¤¿¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤À¡£Ãæ¹ñ¸µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â±ß°Â¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³Ê¤È¸À¤¨¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¡ÊCEVÊä½õ¶â¡Ë¤Ï130Ëü±ß¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¹â³Û¤ÊÊä½õ¶â¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¿··¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¼Â¼Á420Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£

¤³¤ì¤À¤±¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢BYD¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñÀ½¤ËÂÐ¹³¤Ç¤­¤½¤¦¤À¡£Ãæ¹ñÀ¸»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¤¿²Á³ÊÀßÄê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤³¤Î²Á³Ê¤Ê¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËBEV¹ØÆþ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤è¤¤²Á³Ê¤À¤í¤¦¡£

 

¥Æ¥¹¥é ¥â¥Ç¥ëY»î¾èµ­

Æü»º¥ê¡¼¥Õ»î¾èµ­

¥¹¥º¥­ e¥Ó¥¿¡¼¥é¡Êe VITARA¡Ë ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×»î¾èµ­

Æü»º¥µ¥¯¥é»î¾èµ­¡¦É¾²Á

Æü»º¥¢¥ê¥¢NISMO¡Ê¥Ë¥¹¥â¡Ë»î¾èµ­¡¦É¾²Á

BMW iX1»î¾èµ­

ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷

 

¥Û¥ó¥À ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¿·¼Ö²Á³Ê


¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¡5,500,000±ß

 

¥Û¥ó¥À ¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÅÅÈñ¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯


 































































ÂåÉ½¥°¥ì¡¼¥É¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â4,785mm¡ß1,840mm¡ß1,570mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2,735mm
¥È¥ì¥Ã¥É¡ÊÁ°¡¿¸å¡Ë1,545mm¡¿1,550mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ1,770kg
°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë535km
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼ïÎà¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁíÅÅÎÏÎÌ68.8kWh
ÅÅÈñ¡Ê°ì½¼ÅÅµ÷Î¥¡à¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁíÅÅÎÏÎÌ¡ËÌó7.8km/kWh
¶îÆ°Êý¼°FF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë
¥â¡¼¥¿¡¼ºÇ¹â½ÐÎÏ150kW¡Ê204ps¡Ë
¥â¡¼¥¿¡¼ºÇÂç¥È¥ë¥¯310Nm
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÁ°¡§¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¼°¡¿¸å¡§¼Ö¼´¼°
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º225/50R18
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â5.9m