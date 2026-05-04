車内は生死に関わる状態に春の穏やかな気温でも、クルマの中は“別世界”です。2026年4月13日にJAF（日本自動車連盟）が、駐車車両の車内温度の上昇についての注意喚起をする投稿をSNS「X」で行いました。【マジかよ】えっ…これがJAFが行った「春の駐車車両の車内温度」驚愕の結果ですJAFの実験では、最高気温が23℃でも車内温度は50℃近くまで上昇することが確認されています。車外の気温に関わらず、短時間でも車内に子ども