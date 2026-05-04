車内は生死に関わる状態に

春の穏やかな気温でも、クルマの中は“別世界”です。2026年4月13日にJAF（日本自動車連盟）が、駐車車両の車内温度の上昇についての注意喚起をする投稿をSNS「X」で行いました。

【マジかよ】えっ…これがJAFが行った「春の駐車車両の車内温度」驚愕の結果です

JAFの実験では、最高気温が23℃でも車内温度は50℃近くまで上昇することが確認されています。車外の気温に関わらず、短時間でも車内に子どもを残すことは危険とされています。連休シーズンは車で出かける機会が増えるため、特に注意が必要です。

しかし、注意すべきは子どもだけではありません。犬などのペットも同様です。ペット同伴でのドライブや旅行は人気ですが、観光施設や飲食店で入店を断られた際、「少しの間なら」と車内に残してしまうケースもあります。しかし、ペットにとって車内は、人間以上に体温調節が難しいため、極めて危険な環境となります。

日本ではペットの車内放置に関する統計は整備されていませんが、車社会であるアメリカではその実態が一部明らかになっています。米国の保険会社State Farmによる報告では、2024年に車内での熱中症により死亡したペットは111匹にのぼり、さらに388匹が救助されたとされています。あくまで報告ベースの数値ではあるものの、車内放置による被害が現実に発生していることを示しています。

また日本でも、ペットの車内放置による死亡や救助事案はたびたび報道されており、決して他人事ではない問題です。

犬は暑さに弱い

ドイツのハノーファー獣医大学が発表した記事によると、犬は人間と異なり体温調整機能が限られるため、熱い車内での放置は危険であると解説しています。

犬は汗腺が足の裏にしかなく、主に呼吸（パンティング）によって体温を下げます。しかし、気温が28℃を超えるとその冷却機能は限界に近づきます。体温が41℃を超えると重度の熱中症となり、43℃以上では致死的な状態に陥ります。激しい呼吸や嘔吐、下痢（血便を含む）、痙攣や意識障害などの症状が現れ、重度の場合の死亡率は50％を超えるとされています。仮に助かった場合でも、腎障害などの後遺症が残る可能性があります。

エンジンをかけてエアコンを作動させていれば安全だと考える人もいますが、エンジン停止や機器の故障といったリスクは常に存在し、安全が保証されるわけではありません。実際に、こうしたトラブルが原因で車内に残された動物が死亡した事例も報告されています。つまり、エアコンの使用は安全対策としては不十分であり、「車内に残さないこと」以外に確実な対策はないのです。

楽しい旅行を台無しにしないためにも、そして大切な家族であるペットを守るためにも、車内に残すという選択は絶対に避けるべきです。