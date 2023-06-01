体を動かしにくくてパワーが出せないなど久々のゴルフは飛距離が落ちてしまう。あきらめずに飛ばすスイングのコツがあるとなれば実践しない手はない。 簡単に飛距離アップできる女子プロからのヒントでドライバーをカッ飛ばそう！ 足の裏で地面を押してその場でクルッ！ 画像左：左足で地面をグッと押してバックスイング！ 画像右：足の裏の感覚を重視しツマ先からカカトまで足の裏全体を使って地面を