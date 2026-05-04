“左足の裏”だけ意識すればOK！女子プロが実践する飛ばしのワザ

体を動かしにくくてパワーが出せないなど久々のゴルフは飛距離が落ちてしまう。あきらめずに飛ばすスイングのコツがあるとなれば実践しない手はない。

簡単に飛距離アップできる女子プロからのヒントでドライバーをカッ飛ばそう！

足の裏で地面を押してその場でクルッ！

画像左：左足で地面をグッと押してバックスイング！

画像右：足の裏の感覚を重視しツマ先からカカトまで足の裏全体を使って地面を押す

私は、足の裏の感覚をとても大事にしています。バックスイングは地面を左足の裏で押し、ダウンスイングは右足の裏で押す。ヨコ方向ではなく、斜め上に体を押し上げ、その場でクルッと回転するのがコツ。左右の体重移動は意識しません。

とくにダウンスイングは、いわゆる左のカベに体をぶつけるイメージをもち、右足で地面を押しながら強く蹴り上げると回転スピードが速くなる。この打ち方で飛距離が大きく伸びました！

軸をブラさずその場で体を回す

「足の裏で地面を押すことで体が勝手に回転するので、意識しなくても左右の体重移動は行なわれる。軸をブラさず、その場でクルッと回ることが大切です」（澁澤）

左のカベに体をぶつけるイメージ

ダウンスイングは、体の左サイドにカベをイメージし、そこに体（腰の左側）をぶつけるように右足を蹴り上げる。

スエーのミスに注意！

左のカベをイメージしないと、体が目標方向に流れたり上体が突っ込んだりして、大きなミスになってしまう。

いかがでしたか？ 澁澤プロのレッスンを参考に、飛距離アップを目指しましょう！

澁澤莉絵留

●しぶさわ・りえる／2000年生まれ 、群馬県出身。160㎝。19年のプロテストに合格。25年シーズンは、レギュラーツアー11試合、ステップアップツアー16試合に出場。清水建設所属。

構成＝小山俊正、岡田豪太

写真＝相田克己、田中宏幸