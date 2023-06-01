【ブンデスリーガ第32節】(ミレントア・シュタディオン)S・パウリ 1-2(前半0-2)マインツ<得点者>[S]アブドゥリー・シーセイ(87分)[マ]フィリップ・ティーツ(6分)、フィリップ・ムウェネ(40分)<警告>[S]カロル・メッツ(88分)、コナー・メトカーフ(90分+1)、アブドゥリー・シーセイ(90分+4)[マ]ダニエル・バッツ(68分)