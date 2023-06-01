ゴールデンウイーク期間中の北アルプスへの登山者に向けて警察などが山岳遭難防止を呼びかけました。 【写真を見る】北アルプス山岳遭難防止 ゴールデンウィーク期間中の登山者に呼びかけ 北アルプス岐阜県側の玄関口にあたる高山市の奥飛騨温泉郷には西穂高岳や槍ヶ岳などに登る登山者が多く訪れます。 2日は岐阜県警や県防災課の職員ら9人が登山者に向けて、服装と装備品の確認や登山届の提出を呼び