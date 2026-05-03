プレミアリーグのリヴァプールがCBの獲得を検討している。『Team Talk』によると、ターゲットはセリエAのナポリでプレイするDFサム・ベウケマ。オランダ出身のDFで、ボローニャ時代に頭角を現し、昨年からアントニオ・コンテ監督率いるナポリに所属している。リヴァプールのCB事情は非常に複雑で、柱であるフィルジル・ファン・ダイクとの契約は来季まで。フランス代表イブラヒマ・コナテとの契約は今季限りで、契約延長の話もある