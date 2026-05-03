◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第１日（３日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）ノックアウト方式で公式予選が行われた。ＧＴ５００はＴＧＲチーム・エネオス・ルーキーのエネオスＸプライムＧＲスープラ（１４号車、福住仁嶺、大嶋和也組）が昨年の第５戦（富士）以来、通算８回目のポールポジション（ＰＰ）を獲得。２番手には開幕戦を制し前人未踏の総