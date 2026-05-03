◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第１日（３日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）

ノックアウト方式で公式予選が行われた。ＧＴ５００はＴＧＲチーム・エネオス・ルーキーのエネオスＸプライムＧＲスープラ（１４号車、福住仁嶺、大嶋和也組）が昨年の第５戦（富士）以来、通算８回目のポールポジション（ＰＰ）を獲得。

２番手には開幕戦を制し前人未踏の総合４連覇に向けて好スタートを切ったＴＧＲチームａｕトムス（３６号車、坪井翔、山下健太組）が４０キロのサクセスウェイトのハンデをはね返して食い込んだ。

同じトヨタ系のチーム同士のライバル対決。福住は「きょうのフリー走行なら（決勝の３時間の）ロングランもそこそこ戦えると思いますけど、３６号車は後半になればなるほど強い。それを考えてクルマを作っていかないといけない」。大嶋も「きょうはロングランもしっかりできたし、行けるだろうと思います。ライバル？ （３６号車の）トムスも手強いし、３８号車（キーパー・セルＧＲスープラ）も朝のウォームアップは速かった。そこかな」と警戒した。

一方、２番手に付けた坪井は「予選より決勝の方が不安要素はない。３時間を戦って、このチーム、この２人なら決勝の方がいい。イレギュラーさえなければ力強く戦える。開幕２連勝？ 視界良好になったと思います」と自信をのぞかせていた。