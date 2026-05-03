5月3日、全国各地で「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」クォーターファイナルが行われた。 1勝1敗のタイで第3戦に突入した神戸ストークス（第1シード）vs鹿児島レブナイズ（第8シード）は、ホームの神戸が99－53と圧倒し、セミファイナル進出を決めた。ヨーリ・チャイルズが25得点16リバウンドと躍動したほか、ベンチスタートの野溝利一が17得点、ル